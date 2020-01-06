НАТО призывает Иран отказаться от провокаций после смерти Сулеймани

Североатлантический альянс призвал Иран воздержаться от провокаций на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека, конфликт на Ближнем Востоке «не был бы ни в чьих интересах».

Столтенберг заявил, что Ирану следует отказаться от дальнейших провокаций и насилия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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