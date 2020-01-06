Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/702/12767702/RIAN_6016214.HR-pic905-895x505-33046.jpg">

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В ходе разговора военачальники обсудили действия по недопущению эскалации конфликта Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Также Шойгу и Багери обсудили ситуацию в Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иран исключил влияние гибели Сулеймани на отношения с Россией по САР

— «Иран ответит»: как убийство Сулеймани изменило Ближний Восток

— Иран готовит ответный удар по военным объектам США