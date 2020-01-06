Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ходе разговора военачальники обсудили действия по недопущению эскалации конфликта Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Также Шойгу и Багери обсудили ситуацию в Сирии.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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