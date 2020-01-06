Трое американских военных погибли в ходе атаки боевиков в Кении
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В результате нападения боевиков «Аш-Шабаб» (запрещена в России) на военную базу в Кении погибли трое военных США, передает ТАСС.
Уточняется, что еще двое пострадали.
Атака произошла у военной базы кенийских вооруженных сил Camp Simba (которая используется также американскими военными), расположенной в округе Ламу, возле аэродрома Мэнда-бэй.
Боевики с тяжелым вооружением ворвались в лагерь и открыли огонь. Произошла непродолжительная перестрелка, в результате которой повреждены шесть гражданских воздушных судов.
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