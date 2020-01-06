Трамп назвал условие, при котором войска США уйдут из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не уйдут из Ирака до того момента, пока Багдад не заплатит Вашингтону за авиационную базу Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, армия будет оставаться до тех пор, пока власти Ирака не компенсируют все расходы, которые были заложены для постройки базы.

Также он добавил, что в случае «враждебности» со стороны Багдада, американская сторона наложит такие санкции, которые «они никогда не видели прежде».

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат.

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