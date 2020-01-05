Израиль может стать целью ответного удара Ирана
Израильские города могут стать целью ударов Ирана в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего главу КСИР Мосхена Резаи.
Под удар Ирана могут попасть города Тель-Авив и Хайфа, отметил Резаи.
По его словам, Израиль передал информацию о местонахождении генерала Сулеймани.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.
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