Израиль может стать целью ответного удара Ирана

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Израильские города могут стать целью ударов Ирана в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего главу КСИР Мосхена Резаи.

Под удар Ирана могут попасть города Тель-Авив и Хайфа, отметил Резаи.

По его словам, Израиль передал информацию о местонахождении генерала Сулеймани.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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