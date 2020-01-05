В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

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Arben Celi/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.

Заседание назначено на 6 января, оно состоится в 15.00 (17.00 мск).

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани.

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