В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.
Заседание назначено на 6 января, оно состоится в 15.00 (17.00 мск).
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани.
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