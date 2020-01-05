Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новыми ракетами российского производства на 100% к 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Ракеты советского производства будут исключены из боевого состава РВСН и заменены современными в течение ближайших четырех лет, отметили в оборонном ведомстве.
В настоящее время темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности войск, также подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, за 2019 год доля нового вооружения РВСН достигла 76%.
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