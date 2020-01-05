При авиаударе по военному училищу в Ливии погибли 23 человка

В Триполи по военному училищу был нанесен авиаудар. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения правительства национального согласия.

Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере 23 человека. Откуда был нанесен удар — не уточняется.

Военное училище расположено в районе Аль-Хадба аль-Хадра. Он контролируется правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

По данным телеканала Al-Jazeera, в результате ЧП погибли 28 человек.