При авиаударе по военному училищу в Ливии погибли 23 человка
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В Триполи по военному училищу был нанесен авиаудар. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения правительства национального согласия.
Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере 23 человека. Откуда был нанесен удар — не уточняется.
Военное училище расположено в районе Аль-Хадба аль-Хадра. Он контролируется правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
По данным телеканала Al-Jazeera, в результате ЧП погибли 28 человек.