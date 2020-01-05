Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.

Отмечается, что нападение совершили боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб»*.

По предварительным данным, они вторглись на базу рано утром и открыли стрельбу, однако она прекратилась после распространения данных об этом в СМИ. Перед нападением они отключили электропитание.

Уточняется, что ответную атаку с бомбами нанес во время нападения самолет вооруженных сил Кении.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» запрещена на территории России.