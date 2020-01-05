NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки Пентагону и разведке

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани, вопреки Пентагону и последним данным американской разведки. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным СМИ, еще 28 декабря американский лидер отказался от прямого уничтожения Сулеймани, приказав вместо этого совершить налет на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в городе Эль-Каиме близ границы Ирака с Сирией 30 декабря.

Уточняется, что в результате такого решения 50 человек были ранены, еще 25 погибли. Это спровоцировало акции протестов возле посольства США в Багдаде.

Отмечается, что в этот же день, 30 декабря, по данным разведки, ничего серьезного на территории Ближнего Востока не происходило. Разведка также пришла к выводу, что протесты, которые проходили у американского посольства, были ожидаемыми.

Так радикальное решение Трампа об уничтожении Сулеймани вызвало удивление у представителей Пентагона. Также, по словам источника, при обсуждении данного вопроса среди узкого круга лиц представителей США, сторонниками жесткого решения также были госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс.

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