Тело Сулеймани доставили в Иран

Тело убитого в Ираке в ходе американской операции генерал КСИР Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Об этом сообщает агентство ISNA.

Уточняется, что самолет с телом на борту приземлился в городе Ахваз.

Также отмечается, что церемонии прощания пройдут в нескольких иранских городах, а затем Сулеймани похоронят в Кермане.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — говорится в заявлении.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был убит генерал Сулеймани.

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