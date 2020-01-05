Тело Сулеймани доставили в Иран
Тело убитого в Ираке в ходе американской операции генерал КСИР Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Об этом сообщает агентство ISNA.
Уточняется, что самолет с телом на борту приземлился в городе Ахваз.
Также отмечается, что церемонии прощания пройдут в нескольких иранских городах, а затем Сулеймани похоронят в Кермане.
«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — говорится в заявлении.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был убит генерал Сулеймани.
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