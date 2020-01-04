Окрестности штаба сил безопасности Ирака подверглись обстрелу

Близлежащие территории штаба сил безопасности Ирака подверглись минометному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что инцидент произошел на севере страны в провинции Найнава.

Уточняется, что неизвестные обстреляли правительственные здания близ штаба, которые используются военными США.

Ранее стало известно об обстреле района, где находится посольство США. Кроме того, ракетным ударам подверглись квартал аль-Джадрия и также расположенная на севере военная база «Балад», которую использовали американские военные.

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