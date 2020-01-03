Четверо военных погибли при крушении самолета в Шри-Ланке
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В результате крушения самолета ВВС Шри-Ланки в провинции Ува на юге страны погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, инцидент произошел утром в пятницу, 3 января.
По данным официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как сообщает издание Colombo Gazette, воздушное судно упало в горном районе. Информации о причинах крушения не приводится.
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