В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
close
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Отмечается, что издание составило рейтинг, в котором военные из России оказались на втором месте благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев».
На первом месте, по версии автора, оказался Корпусу морской пехоты США, который получил первую строчку благодаря численности.
Кроме того, в пятерке лидеров оказались пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.