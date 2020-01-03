В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.

Отмечается, что издание составило рейтинг, в котором военные из России оказались на втором месте благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев».

На первом месте, по версии автора, оказался Корпусу морской пехоты США, который получил первую строчку благодаря численности.

Кроме того, в пятерке лидеров оказались пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.