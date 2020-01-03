В США убийство иранского генерала назвали началом крупной войны
Американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал произошедшей в аэропорту в Багдаде ракетный обстрел. Заявление он опубликовал в Twitter.
Отмечается, что в результате операции США в Ираке был убил иранский генерал Касима Сулеймани.
Мерфи уточнил, что «Сулеймани был врагом США», однако добавил, что своими действими власти США развязали большую войну в регионе.
«Вопрос вот в чем: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?», — написал сенатор.
США и Иран также подтвердили убийство Сулеймани, который руководил спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
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