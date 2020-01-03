Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы

Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ему был запрещен въезд на американские территории.

Уточняется, что причиной введения ограничительных мер стали предполагаемые нарушения прав человека и поддержку властей Венесуэлы.

Кроме того, под санкционную политику США попали двое детей Фриаса.

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