Жертвами падения военного самолета в Судане стали 15 человек

Военный транспортный самолет потерпел крушение после взлета с военной авиабазы в Судане, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, жертвами крушения самолета стали 15 человек.

По уточнению Reuters, крушение самолета произошло на базе в Западном Дарфуре, где в последнее время были зафиксированы смертельные столкновения между этническими группами.

В настоящее время причины падения самолета неизвестны.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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