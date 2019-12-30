Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

Скончался руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Близнюк умер на 92-м году жизни.

Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Был награжден Государственной премией СССР, орденом Трудового Красного Знамени, также считался почетным авиастроителем.