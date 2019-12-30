Глава Пентагона назвал успешными авиаудары по военным объектам в Сирии и Ираке

Авиаудары, которые истребители ВВС США нанесли по военным объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии, признаны успешными. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.

Он подтвердил, что в атаке участвовали истребители F-15.

«Пилоты и самолеты благополучно вернулись обратно на базу», — отметил Эспер.

По словам министра обороны, США и дальше будут сдерживать «ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана».

Ранее сообщалось, что силы американских ВВС атаковали три объекта в Ираке и два в Сирии.

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