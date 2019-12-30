Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

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Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в данный момент интенсивно проводятся испытания с двигателем второго этапа.

«Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — добавил Слюсарь.

Как известно, истребители Су-57 предназначены для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Эти боевые машины относятся к самолетам пятого поколения.

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