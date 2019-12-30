В ЕС оценили обмен пленными между Донбассом и Киевом

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Евросоюзе отреагировали на обмен пленными, который 29 декабря был произведен между Украиной и республиками Донбасса. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на заявление представителя ЕС.

По его словам, Евросоюз ждет, что «все обвинения будут расследоваться и дальше», а виновных привлекут к ответственности.

«Работа по реализации мер, согласованных на саммите, должна быть продолжена», — говорится в заявлении представителя ЕС.

Ранее сообщалось, что Киев в ходе обмена пленными получил 76 человек, а Донбасс — 124.

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