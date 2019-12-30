В ОБСЕ поприветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал «особенно важным» обмен пленных между республиками Донбасса и Киевом, а спецпредставитель главы организации на Украине Мартин Сайдик поприветствовал это событие. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лайчика, такой обмен «особенно важен», поскольку «семьи смогут воссоединиться и провести праздники вместе».
«Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц», — добавил Сайдик.
Также он призвал Киев и Донбасс продолжить усилия для урегулирования ситуации на востоке Украины и реализации Минских договоренностей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 25 невозвращенцев: Украина и Донбасс завершили обмен
— Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»