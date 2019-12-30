Зеленский объяснил, почему бывших «беркутовцев» включили в обмен с Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече освобожденных украинцев в киевском аэропорту Борисполь заявил, что решение внести в список на обмен пленными с Донбассом экс-бойцов «Беркута» является политическим. Прямая трансляция с места событий велась на странице офиса украинского лидера в Facebook.

По его словам, Киев пошел на такой шаг, чтобы вернуть украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в ходе боев.

Глава Украины отметил, что в противном случае, «мы бы не получили наших разведчиков», а также «ребят, которые были в Дебальцево».

«Я вам скажу: если бы у меня было сто «беркутовцев» и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто «беркутовцев» и вернул бы живого разведчика», — сказал Зеленский.

До этого стало известно, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 29 декабря. Киев получил 76 человек, а Донбасс — 124.

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