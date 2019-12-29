В Киеве подвели итоги обмена пленными
В Киеве подвели итоги обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Соответствующий пост был опубликован в Twitter офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что в результате обмена пленными украинская сторона получила 76 человек.
«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории», — говорится в тексте.
Кроме того, по данным РИА «Новости», представитель России в контактной группе Борис Грызлов рассказал, что украинские власти дали обещание не преследовать освобожденных в результате обмена лиц, завершить процедуры помилования.
«Киев гарантировал «процессуальную очистку» для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда», — добавил он.
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