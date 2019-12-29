Синоптик заявил, что в Москве ожидается самая холодная декабрьская ночь

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ночь на понедельник, 30 декабря, в Москве и Подмосковье может стать самой холодной за весь зимний месяц, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что ночные температуры 30 декабря в Москве составят около -4-6°С, по области — до -9°С.

Синоптик также не исключил, что в некоторых местах в Подмосковья будут и двузначные показатели температуры со знаком минус.

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