В ЛНР сообщили о выполнении условий для обмена пленными

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Со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) были выполнены все условия для обмена пленными с Киевом, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ЛНР выразила надежду, что Киев выполнит свои обязательства, установленные по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»).

Кобцева также отметила, что почти все лица, заявленные со стороны ЛНР, подтвердили свое участие в обмене.

Ранее стало известно, что обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря.

По предварительным данным, ДНР должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

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