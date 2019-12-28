В Минобороны заявили об ожидаемой иностранной информационной атаке

В Министерстве обороны рассказали об информационной атаке, которая может дискредитировать руководство Вооруженных сил России. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что атака подготовлена отдельными иностранными государствами, которые вели скоординированную работу с конкретными СМИ. Ее целью является дискредитация российских органов власти, политиков, общественных деятелей, а также журналистов.

Кроме того, первый заместитель министра обороны России добавил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, которое будет направленно на Вооруженные силы России.

Цаликов также подчеркнул, что СМИ стали серой «серьезного противостояния», и добавил, что на «грязные методы информационной борьбы» Минобороны намерено ответить «честной и открытой работой».