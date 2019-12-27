Названы самые ожидаемые вооружения армии России в 2020 году

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов составил список самых ожидаемых российской армией и флотом вооружений в 2020 году. Об этом сообщают «Известия».

Так, в 2020 году в строю ВКС России займут свое место первые два истребителя пятого поколения Су-57. По словам Михайлова, эта уникальная машина обладает всеми характеристиками, присущими машине пятого поколения.

Также, ожидается долгожданное появление в ВМФ России новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Они будут размещаться на боевых кораблях и подводных лодках.

Михайлов отметил, что сейчас серьезно переоснащается вся система противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому в 2020 году в войска продолжат поступать системы С-400, С-300В4, а также комплексы средней дальности Бук-М3 и комплексы малой дальности семейства «Тор-М2».

По оценке эксперта, к концу 2019 года Минобороны сумело перевооружить армию новейшей военной техникой более чем на 68%, а также на 82% модернизировали ядерную триаду России.

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