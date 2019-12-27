МИД ДНР: ввод миротворцев в Донбасс противоречит Минским соглашениям

Слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения миссии Организации объединенных наций (ООН) в Донбасс противоречат Минским соглашениям, заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Никоноровой, позиция Тейлора свидетельствует о том, что он не знаком с текстом Минских соглашений.

При этом глава МИД ДНР подчеркнула, что ведомство рассматривает подобные высказывания как попытку пересмотреть Минские договоренности и внести изменения в пункты, не устраивающие украинскую сторону.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

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