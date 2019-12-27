Американские и российские военные устроили драку в Сирии

Военные США и России подрались в Сирии, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) со ссылкой на источники.

Между российскими и американскими солдатами началась драка, поскольку обе стороны присутствовали в одном и том же районе, отмечает SOHR.

Несколько солдат США в сопровождении переводчика хотели получить информацию от местных жителей в городе Тель-Тамер, однако те, встретили их враждебно, обвинив в предательстве.

«Источники подтвердили, что все местные жители описали войска США как предателей», — говорится в сообщении.

Они также совершили поездку по районам, где находятся арабы и курды. Это совпало с присутствием русских солдат в том же районе. По данным SOHR, между ними возникли противоречия, спор перерос в рукопашный бой.