В Кремле прокомментировали информацию о наличии «российских наемников» в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в Ливии якобы находятся «российские наемники», передает корреспондент «Газеты.Ru.

Представитель Кремля отметил, что после свержения режима Муамара Каддафи Ливия стала пристанищем для наемников из разных стран.

«Это все — последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», — заявил Песков.

На вопрос журналиста о том, что в Ливии могут быть российские наемники, он ответил, что очень сложно контролировать передвижение всех граждан.

«Вы знаете, например, что в Сирии, и президент об этом тоже говорил, в тюрьмах, которые находятся, например, под контролем курдов, очень много выходцев из нашей страны» — добавил пресс-секретарь.

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