Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

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Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада... Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию «Известия».

В 2020 году планируется увеличение окладов военных на 3%, в 2021 они вырастут еще на 4%, сообщила Швецова.

Повышение окладов служащих приведет к увеличению выплат пенсионерам, так как расчет пенсий производится на основании действующих окладов денежного содержания военных, отметила замминистра.

Также будут расширены компенсации за съем жилья, сообщила Швецова. В настоящее время они выплачиваются офицерам и прапорщикам, при этом сумма компенсации рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе.

С 2020 года по этой же схеме будут выплачиваться компенсации военнослужащим-контрактникам на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.

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