Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию «Известия».

В 2020 году планируется увеличение окладов военных на 3%, в 2021 они вырастут еще на 4%, сообщила Швецова.

Повышение окладов служащих приведет к увеличению выплат пенсионерам, так как расчет пенсий производится на основании действующих окладов денежного содержания военных, отметила замминистра.

Также будут расширены компенсации за съем жилья, сообщила Швецова. В настоящее время они выплачиваются офицерам и прапорщикам, при этом сумма компенсации рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе.

С 2020 года по этой же схеме будут выплачиваться компенсации военнослужащим-контрактникам на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.

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