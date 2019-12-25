Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что система находилась в критическом состоянии, особенно летний состав и авиационные техники. Шойгу добавил, что это вынудило министерство сделать ускоренный выпуск и и сократить учебу для курсантов на год.

Кроме того, для офицеров был продлен предельный срок службы на 5-10 лет.

«За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%», — сказал Шойгу.

По его словам, на данный момент система подготовки офицеров в России полностью восстановлена.