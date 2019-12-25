В МИД рассказали о плане РФ в случае выхода США из Договора по открытому небу

Замминистра иностранных дел Александр Грушко предполагает, что, если Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому нету, то это будет удар по европейской безопасности. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Грушко задали вопрос о дальнейших действиях России в случае, если США выйдут из соглашения. Замглавы ведомства отметил, что страна поведет себя, исходя из национальных интересов.

Однако, как добавил Грушко, американская сторона пока официально не уведомляла России о намерениях покинуть договор, но о недовольстве документом дипломаты слышат из разных уголков Вашингтона.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки. Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между странами, совершенствуя механизмы отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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