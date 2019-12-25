Атомный ледокол «Арктика» протестировали на устойчивость

Головной атомный ледокол «Арктика» прошел испытания на устойчивость, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода.

«Прошла операция по кренованию», — отменили в пресс-службе.

Уточняется, что испытания на атомном ледоколе проекта 22220 проводили специалисты завода. Они искусственно создавали крен для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна.

Сами испытания прошли накануне, 24 декабря и длились более 17 часов.

«Плановое время кренования удалось сократить. Этому способствовали и погодные условия», — заключили в пресс-службе.

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