Способную долететь до США ракету испытали в Китае

В Китае прошли испытания баллистической ракеты, которая способна поразить любую цель, обозначенную на территории США. Об этом сообщает The Washington Times.

Отмечается, что новейшая ракета JL-3 была запущена с атомной субмарины класса Jin ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Пуск проходил из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря.

Уточняется, что американские разведывательные службы отслеживали испытания, которые были осуществлены еще в воскресенье, 22 декабря, на всем протяжении полета.

По данным СМИ, испытания были проведены в связи с ожиданиями разведкой США пуска ракеты КНДР большой дальности.

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