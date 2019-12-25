Украинец хотел ввезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза»

Украинец пытался на рейсовом автобусе ввезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза», но эту попытку пресекли таможенники Новошахтинска Ростовской области и сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

Как стало известно, во время досмотра в его багаже были найдены патроны.

Уточняется, что пули лежали в пластмассовом яйце детской игрушки «Киндер-сюрприз».

Отмечается, что украинец 1989 года рождения не имел при себе необходимых разрешительных документов для провоза таких предметов.

Как сообщается, в данный момент патроны находятся на экспертизе в экспертно-криминалистической лаборатории.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала