Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.

Махмут Гареев также являлся выдающимся советским и российским военачальником, который принял участие в шести войнах. В 18 лет уже командовал батальоном во время Битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

В 1970-1971 годах он возглавлял штаб главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах быд военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана.

О смерти Гареева сообщила его семья. Информация о месте похорон не приводится.