В Германии узнали, что НАТО «отрепетирует» наступление на Россию

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Автор немецкого издания Junge Welt заявил, что учения НАТО «Защитник Европы — 2020» будут являться самой масштабной переброской сил США на европейский континент за прошедшие 25 лет.

В материале отмечают, что по плану учений, американские военные сначала попадут через Атлантику в Западную Европу.

Журналист добавил, что после этого их перебросят в Польшу и Прибалтику, где они будут располагаться поблизости от российской границы.

«Официально это учения войск США», — написано в статье.

Однако в издании утверждают, что на самом деле силы страны-участников НАТО проведут репетицию наступления «на случай войны против России».

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