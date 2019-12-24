Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
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Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 «Су-57» в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.
Как заявил источник, основными из них являются техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.
Он также уточнил, что специалисты приступили к поискам черных ящиков.
Истребитель разбился под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги утром 24 декабря.
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