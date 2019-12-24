Названы версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
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Представитель силовых структур назвал основные версии крушения истребителя Т-50, который разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».
По его словам, авиакатастрофа могла произойти из-за неисправности или ошибки пилотирования.
Он уточнил, что в данный момент ведутся поиски черных ящиков воздушного судна.
В свою очередь представитель регионального правительства сообщил, что инцидент произошел в ходе испытания двигателя истребителя.
Ранее сообщалось, что Т-50 упал в 120 км от аэродрома Дземги.
Как известно, пилоту удалось катапультировался. Его уже эвакуировали.
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