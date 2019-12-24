СБУ отреагировала на сообщения о расстреле офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила на сообщения о том, что в Закарпатье возле границы с Венгрией якобы были найдены тела группы оперативников ведомства. Об этом она написала в своем Facebook.

Как отмечается, она призвала журналистов не распространять ложную информацию о расстреле группы спецслужбы.

«Это полный бред», – написала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что четыре офицера СБУ погибли, после того как прибыли на украинско-венгерскую границу, чтобы задокументировать трафик контрабанды.

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