СБУ отреагировала на сообщения о расстреле офицеров на границе с Венгрией
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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила на сообщения о том, что в Закарпатье возле границы с Венгрией якобы были найдены тела группы оперативников ведомства. Об этом она написала в своем Facebook.
Как отмечается, она призвала журналистов не распространять ложную информацию о расстреле группы спецслужбы.
«Это полный бред», – написала Гитлянская.
Ранее сообщалось, что четыре офицера СБУ погибли, после того как прибыли на украинско-венгерскую границу, чтобы задокументировать трафик контрабанды.
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