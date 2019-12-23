СМИ узнали о крупных кадровых изменениях в Минобороны

Серьезные кадровые изменения произошли в Министерстве обороны России. Об этом передают «Известия».

Отмечается, что глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен на пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА».

Кроме того, адмирала Александра Витко, который командовал Черноморским флотом в 2014 году был утвердили на должность начальника Главного штаба Военно-морского флота. Также его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

Уточняется, что соответствующие приказы были подписаны несколько дней назад.