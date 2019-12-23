Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что бомбардировочный самолет хотят создать к 2040 году. Его главной особенностью станет то, что он будет беспилотным.

Помимо модернизации самолетов шестого поколения, также планируется создание стратегического бомбардировщика пятого поколения.

По словам Кобылаша, новые летательные аппараты станут дозвуковыми.