Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, во время прошедшего саммита в «нормандском формате» украинский лидер подчеркнул, что не может поддержать разведение сил, поскольку «это очень отдалённая цель».

Дипломат сообщил, что Зеленский также сказал в ходе мероприятия, что разведение, которое ранее прошло в Станице Луганской, Петровском и Золотом, «заняло у него больше пяти месяцев».

«Поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет», — сказал Лавров.

Он добавил, что еще Зеленский уведомил, что может согласиться лишь «на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение ещё в трёх точках».

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