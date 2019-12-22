Парламент Турции готов отправить войска в Ливию

Великое национальное собрание Турции ратифицировало меморандум о военном сотрудничестве с правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает DW.

Подписанный ранее меморандум о взаимопонимании предусматривает налаживание военного сотрудничества, в том числе отправку турецких вооруженных сил в Ливию для помощи правительству национального согласия по запросу.

Соглашение поддержали 268 депутатов турецкого парламента, для вступления в силу оно должно быть подписано президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халиф Хафтар.

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