Ким Чен Ын рассказал военным о сложной внутренней и внешней ситуации

Глава КНДР Ким Чен Ын во время заседания с военными из комитета Трудовой партии Кореи сообщил им о сложной ситуации и потребовал укреплять вооруженные силы страны. Об этом сообщает ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, в настоящее время он видит трудную внутреннюю и внешнюю ситуацию.

Отмечается, что в рамках заседания он с военными обсудил шаги по укреплению вооруженных сил КНДР и принятии политических мер для выхода из такой ситуации.

На расширенном совещании также обсуждались важные вопросы, связанные с определенными улучшениями в рамках проекта нацобороны, и ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего развития сил самообороны.

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