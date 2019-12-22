Ким Чен Ын рассказал военным о сложной внутренней и внешней ситуации
Глава КНДР Ким Чен Ын во время заседания с военными из комитета Трудовой партии Кореи сообщил им о сложной ситуации и потребовал укреплять вооруженные силы страны. Об этом сообщает ЦТАК.
По словам Ким Чен Ына, в настоящее время он видит трудную внутреннюю и внешнюю ситуацию.
Отмечается, что в рамках заседания он с военными обсудил шаги по укреплению вооруженных сил КНДР и принятии политических мер для выхода из такой ситуации.
На расширенном совещании также обсуждались важные вопросы, связанные с определенными улучшениями в рамках проекта нацобороны, и ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего развития сил самообороны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— КНДР отреагировала на обвинения в нарушении прав человека
— Трамп заявил о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном