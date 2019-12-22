NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации.
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской. Он отметил, что российские вооруженные силы располагают мощной силой гаубиц, множественных ракетных пусковых установок и баллистических ракет.
«Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман. Подразделения полевой артиллерии должны тренироваться именно так», — заключает издание.
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