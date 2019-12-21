В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
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В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Военно-промышленной компании» (ВПК).
Как стало известно, что эти комплексы размещены на бронеавтомобиле «Тигр».
Сообщается, что во время испытания была отработана стрельба «Гибки» с данной техники по воздушным целям на ходу, на скоростях до 30 км/ ч.
Как отмечается, испытания признаны успешными.
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