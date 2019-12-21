Трамп объявил о создании Космических войск США

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Yuri Gripas/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск во время церемонии подписания оборонного бюджета на 2020 год, сообщает CNN.

Трамп подписал закон о переименовании Космического командования Военно-воздушных сил (ВВС) в Космические силы США, новую службу возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Космические силы США – первое новое подразделение американской армии со времен создания ВВС в 1947 году.

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