Трамп объявил о создании Космических войск США
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Президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск во время церемонии подписания оборонного бюджета на 2020 год, сообщает CNN.
Трамп подписал закон о переименовании Космического командования Военно-воздушных сил (ВВС) в Космические силы США, новую службу возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
Космические силы США – первое новое подразделение американской армии со времен создания ВВС в 1947 году.
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